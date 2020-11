Zaniolo, parla la mamma: “Nicolò sconvolto per Maradona. Lui al Napoli? Rispondo così” (Di sabato 28 novembre 2020) Due mesi fa l'operazione al ginocchio.Nicolò Zaniolo prosegue il suo percorso riabilitativo dopo la nuova rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Il legamento è stato ricostruito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal Professor Fink, che tornerà a visitare il calciatore nel mese di dicembre. Stavolta niente rischi: per il ritorno in campo del giovane talento classe 1999 ci vorrà ancora del tempo."Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora - lo ha dichiarato la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, intervenuta ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' -. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per recuperare, vuole gli Europei. Prosegue nel lavoro, gli manca il campo. In queste settimane ha sentito molti colleghi che hanno subito più o meno i suoi infortuni. Hanno ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Due mesi fa l'operazione al ginocchio.Nicolòprosegue il suo percorso riabilitativo dopo la nuova rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Il legamento è stato ricostruito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal Professor Fink, che tornerà a visitare il calciatore nel mese di dicembre. Stavolta niente rischi: per il ritorno in campo del giovane talento classe 1999 ci vorrà ancora del tempo."Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora - lo ha dichiarato ladi, Francesca Costa, intervenuta ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' -. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per recuperare, vuole gli Europei. Prosegue nel lavoro, gli manca il campo. In queste settimane ha sentito molti colleghi che hanno subito più o meno i suoi infortuni. Hanno ...

