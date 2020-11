Von der Leyen: senza riforme l’Italia non riparte, non basta solo il Recovery fund (Di sabato 28 novembre 2020) Il Recovery fund porterà "un' ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana" ma al nostro Paese servirà "volontà di apportare riforme e di approccio strategico negli investimenti". E' chiaro l'avvertimento all'Italia della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervenuta all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi di Milano, richiamando di fatto il nostro Paese alle sue responsabilità sull'uso delle risorse europee. "L'Europa s'è desta: si è fatta in quattro per aiutare i Paesi membri che avevano maggior bisogno, siamo tutti insieme e ci sosteniamo a vicenda, questo significa essere Unione. Dopo decenni di dibattiti ideologici vediamo ora la solidarietà europea in azione" ha dichiarato von der Leyen. In ogni caso, "Next ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) Ilporterà "un' ondataprecedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana" ma al nostro Paese servirà "volontà di apportaree di approccio strategico negli investimenti". E' chiaro l'avvertimento all'Italia della presidente della Commissione Ue Ursula von der, intervenuta all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi di Milano, richiamando di fatto il nostro Paese alle sue responsabilità sull'uso delle risorse europee. "L'Europa s'è desta: si è fatta in quattro per aiutare i Paesi membri che avevano maggior bisogno, siamo tutti insieme e ci sosteniamo a vicenda, questo significa essere Unione. Dopo decenni di dibattiti ideologici vediamo ora la solidarietà europea in azione" ha dichiarato von der. In ogni caso, "Next ...

borghi_claudio : La Von der Leyen alla Bocconi e io sogno una Milano così - Tg3web : 'Il Recovery Fund può essere l'occasione per l'Italia per ripensare il proprio futuro'. Lo dice la presidente della… - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'All'Italia servono investimenti, col Recovery fund può reinventarsi' - Pietro59359863 : RT @Solocarmen1: Leuropa non smette di ricattarci: la von der leyen: e ora l’Italia faccia le riforme..” le abbiamo fatte 10 anni fa con Mo… - ombradellanotte : RT @Euro_comunica: Ursula von der Leyen alla Bocconi: Italia può reinventarsi, servono riforme e investimenti -