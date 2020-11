Von der Leyen all’inaugurazione della Bocconi | “Milan l’è un gran Milan”

(Di sabato 28 novembre 2020) Milano “una città così bella e così ferita, Milano è una capitale europea e non oltre un anno fa brulicava di vita” dopo “il virus ha portato silenzio e dolore alla città” ma è anche “la cittàsolidarietà, dove milioni di persone comuni si sono mobilitate”. Lo ha dichiarato la presidenteCommissione europea, Ursula von derdell’anno accademico 2020-2021 dell’Universitàsottolineando che “come dice la canzone, Milan l’è unMilan“. Von derè stata introdotta dal presidente, Mario Monti: “State trasformando la distruzione in costruzione, state modificando il modo in cui vengono prese decisioni politiche in seno all’Unione europea e di riflesso negli Stati membri. Le ...

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo in video-collegamento all'inaugurazione anno accademico 2020-2021 dell'Università Bocconi di Milano. "Il Next ...12.45 Von der Leyen:Italia investa su riforme "Next generation Eu (il Recovery Fund) porterà un'ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana. Ma l'Italia dovrà entrare in ...