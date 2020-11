Volley femminile, serie A1 recuperi 8. giornata: Busto soffre ma riparte da Perugia: 3-2. Cuneo ok al tie break con Brescia (Di sabato 28 novembre 2020) Doppio tie break nei recuperi della ottava giornata di campionato in programma nella serata di sabato 28 novembre. La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-2, pur soffrendo, sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia ed esce dalla zona retrocessione, mentre la Bosca San Bernardo Cuneo deve sudare le proverbiali sette camicie per superare 3-2 la Banca Valsabbina Millenium Brescia. E’ scontro salvezza a tutti gli effetti a Perugia e si vede dalla tensione che serpeggia in campo. Busta Arsizio, che mai avrebbe pensato di trovarsi in questa zona di classifica a questo punto del campionato, vince la tensione inizialmente con il duo italiano Mingardi e Gennari e si aggiudica un tiratissimo primo set con il punteggio di 25-23. Equilibrio ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Doppio tieneidella ottavadi campionato in programma nella serata di sabato 28 novembre. La Unet E-WorkArsizio vince 3-2, purndo, sul campo della Bartoccini Fortinfissied esce dalla zona retrocessione, mentre la Bosca San Bernardodeve sudare le proverbiali sette camicie per superare 3-2 la Banca Valsabbina Millenium. E’ scontro salvezza a tutti gli effetti ae si vede dalla tensione che serpeggia in campo. Busta Arsizio, che mai avrebbe pensato di trovarsi in questa zona di classifica a questo punto del campionato, vince la tensione inizialmente con il duo italiano Mingardi e Gennari e si aggiudica un tiratissimo primo set con il punteggio di 25-23. Equilibrio ...

