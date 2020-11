Vittorio Brumotti | chi è | anni | carriera | curiosità | vita privata | fidanzata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo. Ospite in studio, l’inviato di Striscia la Notizia, da sempre in prima linea per denunciare con i suoi servizi lo spaccio di droga nelle città italiane.: chi è,è nato a Finale Ligure il 14 giugno del 1980, da padre ligure e madre calabrese. A 11ha cominciato a praticare bike trial ed è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie alle sue imprese sportive. Nel 2008, al Motor Show di Bologna, ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bici e il 17 maggio del 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino. Sempre in Sardegna ha ...