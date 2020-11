Villas-Boas ‘contro’ Bielsa: “Uno scandalo che sia stato nominato per il The Best” (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo aver scoperto le candidature per il FIFA The Best relativamente agli allenatori, Andrè Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha voluto commentare in modo piuttosto polemico la scelta di inserire tra i candidati Marcelo Bielsa, mister del Leeds.Villas-Boas non ci stacaption id="attachment 993513" align="alignnone" width="736" Bielsa (getty images)/caption"Bielsa nominato per il The Best? Ritengo sia uno scandalo", ha detto Villas-Boas come riportano Goal e AS. "Sicuramente merita un riconoscimento ma non è assolutamente tra i migliori cinque mister del mondo nel 2020. Ritengo che il fatto che Tuchel non sia nella lista dei nominati è davvero scandaloso. La FIFA dorme sempre e non ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo aver scoperto le candidature per il FIFA The Best relativamente agli allenatori, Andrè, tecnico del Marsiglia, ha voluto commentare in modo piuttosto polemico la scelta di inserire tra i candidati Marcelo, mister del Leeds.non ci stacaption id="attachment 993513" align="alignnone" width="736"(getty images)/caption"per il The Best? Ritengo sia uno", ha dettocome riportano Goal e AS. "Sicuramente merita un riconoscimento ma non è assolutamente tra i migliori cinque mister del mondo nel 2020. Ritengo che il fatto che Tuchel non sia nella lista dei nominati è davveroso. La FIFA dorme sempre e non ...

