Villani sottolinea il rischio dei movimenti interregionali

(Di sabato 28 novembre 2020) Gli spostamenti tra regioni sono pericolosi e rischiano di far ripartire il contagio: lo ha affermato il membro del Cts Alberto(Cts): “Spostamenti tra regioni possono far ripartire il contagio” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Villani sottolinea

Dire

Villani sugli spostamenti tra regioni L’esperto ha affermato ... “a quel punto che si fa?“. Anche perché, ha sottolineato, se si sta a tavola mantenendo il distanziamento di un metro non ci sono ...Scuola in presenza dal 9 dicembre? Il governo non fa mistero di lavorare all'ipotesi. Lo ha ribadito ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza a DiMartedì e la ...