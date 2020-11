infoitinterno : Spostamenti tra regioni, Villani (Cts): «Viaggiare sotto le festività può far ripartire il contagio» - globalistIT : Cosa ha detto il presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del Cts - SimoBenini : RT @rossellapoli1: 'È più facile che sia un adulto ad infettare un bambino che viceversa.' Prof Villani Primario ospedale Bambin Gesù Membr… - rossellapoli1 : 'È più facile che sia un adulto ad infettare un bambino che viceversa.' Prof Villani Primario ospedale Bambin Gesù… - fabiocarusoCT : RT @ElioLannutti: Sulle piste da sci la prima ondata di Covid, che ha travolto l’Italia ed il Nord Europa. Con 50.000 morti, ritengo pazzes… -

Ultime Notizie dalla rete : Villani Cts

Il Messaggero

«Bisogna fare i conti con la realtà: oggi ogni assembramento è un rischio e spostarsi da una regione all'altra può far ripartire il contagio». Per ...ROMA - "Per me e per tutta la scuola siete un punto di riferimento prezioso, avete dato un contributo positivo in termini di lavoro e di dibattito. Avete ...