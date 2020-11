Villa Favorita, il Mibact curerà il gioiello del Miglio d’Oro (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo prende in carico la celebre Villa Favorita di Ercolano. Al Mibact sarà affidato il compito del restauro e dell’avvio alla fruizione pubblica del gioiello del Miglio d’Oro. “Come Amministrazione Comunale siamo pronti a fare la nostra parte – spiegano Ciro Buonajuto e Luigi Luciani rispettivamente sindaco e vicesindaco con delega al turismo di Ercolano – così come abbiamo già fatto in passato riaprendo il parco della Villa. Ci auguriamo che a questa decisione seguano altre azioni concrete per arrivare quanto prima alla piena fruizione del gioiello settecentesco, che può rappresentare senza ombra di dubbio un importante incubatore di crescita ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo prende in carico la celebredi Ercolano. Alsarà affidato il compito del restauro e dell’avvio alla fruizione pubblica deldel. “Come Amministrazione Comunale siamo pronti a fare la nostra parte – spiegano Ciro Buonajuto e Luigi Luciani rispettivamente sindaco e vicesindaco con delega al turismo di Ercolano – così come abbiamo già fatto in passato riaprendo il parco della. Ci auguriamo che a questa decisione seguano altre azioni concrete per arrivare quanto prima alla piena fruizione delsettecentesco, che può rappresentare senza ombra di dubbio un importante incubatore di crescita ...

Villa Favorita di Ercolano, con il suo parco, è stata consegnata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo al fine di avviare la valorizzazione unitaria e la fruizione pubblica ...

Villa Favorita di Ercolano, con il suo parco, è stata consegnata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo al fine di avviare la valorizzazione unitaria e la fruizione pubblica ...