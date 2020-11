VIDEO Rugby: gli All Blacks omaggiano Maradona prima del match con l’Argentina (Di sabato 28 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha inevitabilmente scioccato il mondo del calcio ed in generale tutto lo sport globale, come dimostra l’ultimo episodio che ha visto protagonista la Nazionale neozelandese di Rugby. Sam Cane, capitano degli All Blacks, ha raggiunto il centrocampo del McDonald Jones Stadium di Newcastle prima del match di Tri Nations contro l’Argentina depositando la maglia della Nuova Zelanda col numero 10 ed il nome di Maradona. Un omaggio molto emozionante al grande Pibe de Oro subito prima di effettuare la tipica Haka che precede tutti gli incontri degli All Blacks. Di seguito il VIDEO: VIDEO EMOZIONANTE OMAGGIO ALL Blacks A ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) La morte di Diego Armandoha inevitabilmente scioccato il mondo del calcio ed in generale tutto lo sport globale, come dimostra l’ultimo episodio che ha visto protagonista la Nazionale neozelandese di. Sam Cane, capitano degli All, ha raggiunto il centrocampo del McDonald Jones Stadium di Newcastledeldi Tri Nations controdepositando la maglia della Nuova Zelanda col numero 10 ed il nome di. Un omaggio molto emozionante al grande Pibe de Oro subitodi effettuare la tipica Haka che precede tutti gli incontri degli All. Di seguito ilEMOZIONANTE OMAGGIO ALLA ...

