VIDEO Mike Tyson vs Roy Jones | la cerimonia del peso | fisici scolpiti | altro che over 50! Iron Mike più leggero di 34 anni fa!

Mancano pochissime ore a uno dei momenti più attesi dell'anno per quanto riguarda la boxe: stanotte (attorno alle ore 05.00 italiane) Mike Tyson salirà sul ring dello Staples Center di Los Angeles per affrontare Roy Jones Jr. in una memorabile contesa tra ultra cinquantenni. Iron Mike si rimetterà i guantoni a 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione sul quadrato e a 54 anni suonati cercherà di regalare emozioni a tutti i suoi fan, provando a rinverdire i fasti di fine anni '80 e metà anni '90, quando era un dominatore indiscusso ed era uno degli sportivi più noti del Pianeta. Si fronteggeranno due ex Campioni del Mondo, i quali si sono allenati duramente negli ultimi mesi e hanno già sfoggiato un fisico

