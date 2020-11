“Via il 10 dal calcio”, l’appello di Letizia dopo il golazo alla Juventus (Di sabato 28 novembre 2020) Letizia dopo il gol alla Juventus: “La dedica è per Maradona. dopo Diego non esiste più la maglia numero 10. Giusto ritirarla dal calcio”. Gaetano Letizia, autore del gol del momentaneo pareggio per il Benevento nel match contro la Juventus, ai microfoni di Sky Sport: “Una gioia immensa, soprattutto per la squadra, per i sacrifici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 novembre 2020)il gol: “La dedica è per Maradona.Diego non esiste più la maglia numero 10. Giusto ritirarla dal. Gaetano, autore del gol del momentaneo pareggio per il Benevento nel match contro la, ai microfoni di Sky Sport: “Una gioia immensa, soprattutto per la squadra, per i sacrifici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

