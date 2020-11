Verissimo oggi, Giorgio Panariello parlerà del fratello morto – VIDEO (Di sabato 28 novembre 2020) Da tantissimo tempo uno degli attori più amati d’Italia, Giorgio Panariello sarà ospite di Verissimo oggi per raccontarsi a tutto tondo. A Verissimo oggi ci sarà anche Giorgio Panariello all’interno del parterre degli ospiti di Silvia Toffanin. Il comico ed attore toscano si racconterà a 360 gradi, confessando non solo i bei momenti vissuti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 28 novembre 2020) Da tantissimo tempo uno degli attori più amati d’Italia,sarà ospite diper raccontarsi a tutto tondo. Aci sarà ancheall’interno del parterre degli ospiti di Silvia Toffanin. Il comico ed attore toscano si racconterà a 360 gradi, confessando non solo i bei momenti vissuti in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetPlay : STOP alla violenza sulle donne! ??? Rompiamo insieme il muro del silenzio... oggi alle 16.00 su #Canale5 con… - CorriereCitta : #Verissimo, oggi in tv: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di sabato 28 novembre - mickyCREE : VERRÒ ATTACCATA DA TUtti MA DEVO DIRLO : il problema di dayane è ADUA ... e sec me oggi max a verissimo vi farà cap… - Gessy_Heart : @alte_lp E comunque oggi Max sarà a Verissimo e da quel che ho letto, sempre se è vero, in qualche modo, ridimensio… - seneca1900 : @HuffPostItalia La storia del giornale testimonia il ruolo centrale rappresentato a sostegno del pluralismo, della… -