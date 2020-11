Verissimo, Massimiliano Morra: "Devo tutto alla Ares Film di Alberto Tarallo" (Di sabato 28 novembre 2020) Massimiliano Morra ospite di Verissimo ha detto di essere grato alla Ares Film di Alberto Tarallo e ha confermato che la relazione con Adua Del Vesco era stata costruita a tavolino. Massimiliano Morra, tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, ha confidato a Silvia Toffanin di essere grato alle Ares Film per quello che ha fatto per la sua carriera, ma ha anche raccontato qualcosa in più sulla relazione costruita a tavolino con Adua Del Vesco. Massimiliano Morra ha da poco terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. L'attore napoletano all'interno della casa è stato al centro delle polemiche per il famigerato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 novembre 2020)ospite diha detto di essere gratodie ha confermato che la relazione con Adua Del Vesco era stata costruita a tavolino., tra gli ospiti della puntata odierna di, ha confidato a Silvia Toffanin di essere grato alleper quello che ha fatto per la sua carriera, ma ha anche raccontato qualcosa in più sulla relazione costruita a tavolino con Adua Del Vesco.ha da poco terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. L'attore napoletano all'interno della casa è stato al centro delle polemiche per il famigerato ...

