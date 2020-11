Veneto | avvocata si rifiuta di difendere uxoricida E l’Unione delle Camere penali attacca | “Il diritto di difesa va garantito a tutti”

(Di sabato 28 novembre 2020) Avvocati contro. Alcuni giorni fa lasta Rosanna Rovere, che è stata presidente dell’Ordine degli avvocati di Pordenone, ha rinunciato alladi unche ha ammazzato la moglie proprio nella notte della giornata internazionale contro la violenza ai dannidonne. Ma la sua decisione è stata criticata da una presa di posizione deldel. Il legale era stato nominato da Giuseppe Forciniti, che si era presentato nella caserma dei carabinieri con le mani sporche di sangue dopo aver accoltellato la propria compagna, Aurelia Laurenti, a Roveredo in Piano. La rinuncia era stata motivata dal fatto che la professionista si è sempre impegnata a tuteladonne maltrattate o uccise e non ...

