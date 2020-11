Valeria Marini: truffa da 300 mila euro per la madre Gianna (Di sabato 28 novembre 2020) . Valeria Marini che proprio in questi giorni ha dovuto sporgere denuncia contro un uomo che sembra essere stato a tutti gli effetti il suo truffatore. La signora Orrù, la madre di Valeria Marini, è finita in una trappola che le ha spillato un investimento fasullo, una truffa da 300mila euro. Il truffatore è Giuseppe milazzo, un presunto produttore cinematografico e regista che è riuscito a conquistare la fiducia di Gianna e a rubarle i soldi. Fingendosi un broker di criptovalute e investimenti via web, infatti, le ha fatto fare un investimento finto di 335mila euro. Pare sia stata la stessa showgirla presentare Giuseppe milazzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) .che proprio in questi giorni ha dovuto sporgere denuncia contro un uomo che sembra essere stato a tutti gli effetti il suotore. La signora Orrù, ladi, è finita in una trappola che le ha spillato un investimento fasullo, unada 300. Iltore è Giuseppezzo, un presunto produttore cinematografico e regista che è riuscito a conquistare la fiducia die a rubarle i soldi. Fingendosi un broker di criptovalute e investimenti via web, infatti, le ha fatto fare un investimento finto di 335. Pare sia stata la stessa showgirla presentare Giuseppezzo ...

gabrirz1 : Besame mucho ed è subito Valeria Marini #TheVoiceSenior - VPrivaci : @angy_angy67 Ma allora non mi funzionano i gif! Ho perfino digitato valeria marini, niente. Ah no, mi veniva la Venier! - infoitcultura : Grande Fratello Vip, come si presenterà Cristiano Malgioglio nella casa. Gola profonda fuori dagli studi: 'Neanche… - raffikolaveau : @kaitomaraj hai più labbra tu dici valeria marini - wildwestwind_ : @vlavivlava valeria_marini_che_domanda_ma_chi.gif (??) -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini Valeria Marini di nuovo single: "Ho deciso io, sono fidanzata col pubblico" TGCOM Valeria Marini: truffa da 300 mila euro per la madre Gianna

Valeria Marini: truffa da 300 mila euro per la madre Gianna. Valeria Marini che proprio in questi giorni ha dovuto sporgere denuncia contro un uomo che sembra essere stato a tutti gli effetti il suo ...

Verissimo, Anticipazioni: Omaggio speciale a Maradona, Massimiliano Morra si racconta dopo Il Grande Fratello Vip

La Toffanin accoglierà anche Giorgio Panariello, che ripercorrerà la sua lunga carriera e la sua vita intensa, e Valeria Marini, che parlerà della truffa subita da sua madre Gianna. Spazio al discusso ...

Valeria Marini: truffa da 300 mila euro per la madre Gianna. Valeria Marini che proprio in questi giorni ha dovuto sporgere denuncia contro un uomo che sembra essere stato a tutti gli effetti il suo ...La Toffanin accoglierà anche Giorgio Panariello, che ripercorrerà la sua lunga carriera e la sua vita intensa, e Valeria Marini, che parlerà della truffa subita da sua madre Gianna. Spazio al discusso ...