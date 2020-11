Vaccino obbligatorio? Così la sinistra si riscopre postcomunista

Vaccino obbligatorio? Così la sinistra si riscopre (post)comunista (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Si tratta di una sorta di perversione, di una forma di feticismo ancestrale dovuto alla cultura della repressione di cui sono imbevuti certi soggetti che oggi ci governano e che, grazie ai poteri speciali, possono decidere sulle nostre vite e sulle nostre libertà. Andrea Romano, area Pd, ha dichiarato a La7, durante un intervento televisivo, che gli chi è contrario al Vaccino obbligatorio andrà zittito e non dovrà avere diritto di parola. Lo ha detto rivolgendosi all’intero mondo dell’informazione, una sorta di chiamata alle armi rivolta a chi gestisce l’informazione in Italia. Sarà il virologo Crisanti il prossimo antivaccinista che meriterà il bavaglio e il confino? Il Vaccino obbligatorio fa emergere i peggio sceriffi Romano, a quanto pare, ha la memoria piuttosto corta, dato che sta governando la più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Si tratta di una sorta di perversione, di una forma di feticismo ancestrale dovuto alla cultura della repressione di cui sono imbevuti certi soggetti che oggi ci governano e che, grazie ai poteri speciali, possono decidere sulle nostre vite e sulle nostre libertà. Andrea Romano, area Pd, ha dichiarato a La7, durante un intervento televisivo, che gli chi è contrario alandrà zittito e non dovrà avere diritto di parola. Lo ha detto rivolgendosi all’intero mondo dell’informazione, una sorta di chiamata alle armi rivolta a chi gestisce l’informazione in Italia. Sarà il virologo Crisanti il prossimo antivaccinista che meriterà il bavaglio e il confino? Ilfa emergere i peggio sceriffi Romano, a quanto pare, ha la memoria piuttosto corta, dato che sta governando la più ...

davidefaraone : Caro Sgarbi, il vino siciliano è tra le eccellenze al mondo, beviamo roba buona, tranquillo. Tu non hai bisogno di… - gennaromigliore : Il #vaccino deve essere OBBLIGATORIO o i sacrifici di questi mesi saranno stati vani. In Germania hanno già program… - davidefaraone : La libertà individuale si ferma quando diventa un limite e un pericolo per la libertà collettiva. Vi faccio un dise… - DaustoC : RT @ElCoyot83640402: @Martafacose @losmadonno @a_meluzzi Il punto centrale è uno solo alla fine. C'è un'autorità che forse imporrà un vacci… - MuredduGiovanni : RT @ElCoyot83640402: @Martafacose @losmadonno @a_meluzzi Il punto centrale è uno solo alla fine. C'è un'autorità che forse imporrà un vacci… -