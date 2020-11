Vaccino Covid, Gismondo tombale: «Io non lo farei. In certi casi condivido i timori degli italiani» (Di sabato 28 novembre 2020) Vaccino Covid, Maria Rita Gismondo è lapidaria. E a domanda: «Con le dosi di Vaccino che probabilmente arriveranno a gennaio, lei si vaccinerebbe?», la risposta è un «No» secco. La replica in negativo della virologa che, di fatto, boccia sperimentazione e esiti della profilassi contro il coronavirus in corso d’opera, spiazza i telespettatori di Rete 4 che stanno seguendo Dritto e Rovescio. E non solo loro. Non tanto per il parere espresso. Quanto per la fermezza dell’affermazione che sembra non ammettere repliche o retromarce. Vaccino Covid, la Gismondo lapidaria: «A gennaio non lo farei» Del resto, sul futuro Vaccino anti-Covid la virologa ultimamente si è espressa sempre con timide dichiarazioni, nel migliori dei ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020), Maria Ritaè lapidaria. E a domanda: «Con le dosi diche probabilmente arriveranno a gennaio, lei si vaccinerebbe?», la risposta è un «No» secco. La replica in negativo della virologa che, di fatto, boccia sperimentazione e esiti della profilassi contro il coronavirus in corso d’opera, spiazza i telespettatori di Rete 4 che stanno seguendo Dritto e Rovescio. E non solo loro. Non tanto per il parere espresso. Quanto per la fermezza dell’affermazione che sembra non ammettere repliche o retromarce., lalapidaria: «A gennaio non lo» Del resto, sul futuroanti-la virologa ultimamente si è espressa sempre con timide dichiarazioni, nel migliori dei ...

