Vaccino covid, "al via trasporto Pfizer tra Usa ed Europa" (Di sabato 28 novembre 2020) Washington, 28 nov. (Adnkronos) - In attesa dell'approvazione della Food and Drug Administration (Fda) e degli enti regolatori europei e internazionali, sono iniziate le operazioni di trasporto del Vaccino Pfizer per il coronavirus nei vari centri di distribuzione. Ad occuparsene, riporta il Wall Street Journal, è la United Airlines, con una serie di cargo che a partire da venerdì hanno iniziato a fare la spola tra l'O'Hare International Airport di Chicago e l'aeroporto internazionale di Bruxelles. Secondo il quotidiano, Pfizer ha ampliato la capacità dei siti di distribuzione che si trovano a Pleasant Prairie, nel Wisconsin, e a Karlsruhe, in Germania. L'azienda farmaceutica per la catena di distribuzione intende utilizzare valigette-frigo a bordo degli aerei e dei camion che poi distribuiranno il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Washington, 28 nov. (Adnkronos) - In attesa dell'approvazione della Food and Drug Administration (Fda) e degli enti regolatori europei e internazionali, sono iniziate le operazioni didelper il coronavirus nei vari centri di distribuzione. Ad occuparsene, riporta il Wall Street Journal, è la United Airlines, con una serie di cargo che a partire da venerdì hanno iniziato a fare la spola tra l'O'Hare International Airport di Chicago e l'aeroporto internazionale di Bruxelles. Secondo il quotidiano,ha ampliato la capacità dei siti di distribuzione che si trovano a Pleasant Prairie, nel Wisconsin, e a Karlsruhe, in Germania. L'azienda farmaceutica per la catena di distribuzione intende utilizzare valigette-frigo a bordo degli aerei e dei camion che poi distribuiranno il ...

