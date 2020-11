Vaccino anti-Covid, più della metà degli italiani non vuole che sia obbligatorio (Di sabato 28 novembre 2020) . Secondo un sondaggio di Index Research, più della metà degli italiani ritiene che il Vaccino anti-Covid non debba essere obbligatorio. Cala la fiducia dei cittadini nel Vaccino, oggi solo il 52,3% se lo farebbe, tre settimane fa era il 68,8%. Aumenta di molto la quota degli indecisi: un italiano su quattro oggi non saprebbe decidere. Manca sempre meno all’arrivo in Italia del Vaccino anti-Covid, e mentre si discute sul come, quando e a chi verrà somministrato, c’è una polemica parallela che coinvolge medici, ricercatori, immunologi, virologi, esperti e opinione pubblica: è scontato che una volta che ci sarà il Vaccino la popolazione sarà disposta a ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 28 novembre 2020) . Secondo un sondaggio di Index Research, piùritiene che ilnon debba essere. Cala la fiducia dei cittadini nel, oggi solo il 52,3% se lo farebbe, tre settimane fa era il 68,8%. Aumenta di molto la quotaindecisi: un italiano su quattro oggi non saprebbe decidere. Manca sempre meno all’arrivo in Italia del, e mentre si discute sul come, quando e a chi verrà somministrato, c’è una polemica parallela che coinvolge medici, ricercatori, immunologi, virologi, esperti e opinione pubblica: è scontato che una volta che ci sarà illa popolazione sarà disposta a ...

