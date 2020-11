Vaccino al Covid venduto sottobanco? Striscia, un inquietante servizio sulle comunità cinesi: ecco le loro reazioni (Di sabato 28 novembre 2020) L'indiscrezione circola ormai da giorni, settimane: la Cina avrebbe già un Vaccino al coronavirus, sperimentale e non autorizzato, a cui però molti connazionali si sarebbero sottoposti. Comprese le comunità cinesi italiane: chi può, sarebbe tornato in patria per sottoporsi al siero. E non solo: voci rilanciano anche l'ipotesi che fiale circolino sottobanco già nel nostro paese, sempre nelle comunità cinesi, in particolare a Prato, dove i contagi nella grossissima comunità cinese sono pochissimi. E sulla vicenda ha voluto indagare Striscia la Notizia, che sul tema ha proposto un servizio nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 27 novembre. Ad indagare ecco l'inviata Rajae Bezzaz, che approfondisce la questione, spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) L'indiscrezione circola ormai da giorni, settimane: la Cina avrebbe già unal coronavirus, sperimentale e non autorizzato, a cui però molti connazionali si sarebbero sottoposti. Comprese leitaliane: chi può, sarebbe tornato in patria per sottoporsi al siero. E non solo: voci rilanciano anche l'ipotesi che fiale circolinogià nel nostro paese, sempre nelle, in particolare a Prato, dove i contagi nella grossissimacinese sono pochissimi. E sulla vicenda ha voluto indagarela Notizia, che sul tema ha proposto unnella puntata in onda su Canale 5 venerdì 27 novembre. Ad indagarel'inviata Rajae Bezzaz, che approfondisce la questione, spiega ...

La notizia di un terzo candidato vaccino potenzialmente molto efficace contro la covid è stata salutata in tutto il mondo con sollievo. Ma la sperimentazione del vaccino di Oxford e AstraZeneca ha ...

Covid e caos vaccino, la moglie del ministro Karima Moual: "Non vedo ritardi e disorganizzazione"

Karima Moual è praticamente una ospite fissa nei salotti tv. Lei è giornalista, opinionista ma anche tuttologa. E poi è moglie ...

La notizia di un terzo candidato vaccino potenzialmente molto efficace contro la covid è stata salutata in tutto il mondo con sollievo. Ma la sperimentazione del vaccino di Oxford e AstraZeneca ha ...

Karima Moual è praticamente una ospite fissa nei salotti tv. Lei è giornalista, opinionista ma anche tuttologa. E poi è moglie ...