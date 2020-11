Vacanze in bolla nel Mediterraneo | la zona verde delle navi da crociera

(Di sabato 28 novembre 2020) Sulle ammiraglie della Costa pensionati in fuga dalla chiusuracittà ma anche lavoratori in smart working. Tamponi periodici, capienza ridotta e, per il resto, normale vita da turista a bordo.

C'è chi sceglie di andare in vacanza e basta, chi ha trasformato la cabina in un ... e tenendo alti gli standard dell'intrattenimento di qualità". Una "bolla" nel Mediterraneo.