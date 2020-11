Usa: respinto in appello il ricorso, Trump punta alla Corte Suprema (Di sabato 28 novembre 2020) Trump perde la sua battaglia in Pennsylvania, dove si vede respinto il ricorso in appello. L’ultima chance è in Corte Suprema, a maggioranza conservatrice Trump si vede respinto in appello il ricorso per brogli elettorali, ma l’ex presidente non ci sta e punta alla Corte Suprema. Lo Stato della Pennsylvania boccia la battaglia di Trump, una battaglia imboccata soltanto poche settimane prima per un elezione illegittima. Questa la tesi sostenuta dal repubblicano che ora, dovrà attendere il giudizio del più importante organo giudiziario degli Stati Uniti. L’ago della bilancia Il risultato non è poi così scontato considerando che, l’ago ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020)perde la sua battaglia in Pennsylvania, dove si vedeilin. L’ultima chance è in, a maggioranza conservatricesi vedeinilper brogli elettorali, ma l’ex presidente non ci sta e. Lo Stato della Pennsylvania boccia la battaglia di, una battaglia imboccata soltanto poche settimane prima per un elezione illegittima. Questa la tesi sostenuta dal repubblicano che ora, dovrà attendere il giudizio del più importante organo giudiziario degli Stati Uniti. L’ago della bilancia Il risultato non è poi così scontato considerando che, l’ago ...

