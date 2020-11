Usa | processo ai social Così Trump vuole incastrare Twitter

(Di sabato 28 novembre 2020) Una mini-scrivania fa sbizzarrire l’ironia suinei confronti di Donald, che vi s’è appollaiato dietro incontrando i giornalisti nel giorno del Ringraziamento: ‘mini’ rispetto alla corporatura del magnate presidente, la scrivania sembra un banchetto scolastico oppure, come qualcuno ha sarcasticamente commentato su, il tavolino cui di solito vengono fatti sedere i più piccoli durante i pranzi in famiglia. Spesso, l’ironia si collega alla promessa didi lasciare la Casa Bianca, se il successo di Biden sarà certificato dal Collegio Elettorale. Poi, quasi pentito, il magnate ha innescato la retromarcia: impossibile ammettere la sconfitta, perché le “elezioni sono state una frode”; anzi, bisogna “ribaltare il risultato”. Ma una corte d’appello federale di Filadelfia ha respinto l’ennesimo tentativo ...

L'arcidiocesi di New York ha riconosciuto il cardinale Tehodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, colpevole di abusi sessuali su minori ...Infatti il Tribunale Federale di Filadelfia ha rigettato il ricorso degli avvocati del repubblicano, un ricorso predisposto per evitare che il dem venga confermato vincitore in Pennsylvania, uno Stato ...