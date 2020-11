Ursula von der Leyen inaugura l'anno accademico della Bocconi (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 novembre 2020 -. "Society, Europe, Future". Nell'anno della pandemia, la Bocconi ha scelto queste tre parole per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021. Durante l'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 novembre 2020 -. "Society, Europe, Future". Nell'pandemia, laha scelto queste tre parole per la cerimonia dizione dell'2020-2021. Durante l'...

Corriere : Ursula von der Leyen: «In Italia servono riforme e investimenti». E poi cita «Milan l’è... - SkyTG24 : Von der Leyen: 'Con fondi Ue l'Italia può reinventarsi. Riforme giuste per ripartire' - Tg3web : 'Vaccini presto, per tutta l'Europa, a partire già da dicembre'. La presidente della Commissione Europea Ursula von… - defaulon : Ursula von der Leyen, nata Albrecht, prende il cognome dal marito, il quale però non appartiene alla famiglia dei p… - sedmagis : RT @RepubblicaTv: Ursula Von der Leyen: 'Milan l'è un gran Milan', la presidente della Commissione Ue alla Bocconi: 'Milano, così bella e c… -