Ursula von der Leyen alla Bocconi: «Milan l'è un gran Milan: anche gli studenti eroi del quotidiano. All'Italia più fondi Ue, ma servono riforme» – Video (Di sabato 28 novembre 2020) Resilienza, unità e un sguardo al futuro. Così, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Bocconi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è rivolta a tutta l'Italia, in particolare ai giovani. La presidente ha elogiato la risposta italiana alla pandemia di Coronavirus citando anche il caso di Riccardo, uno studente di un istituto alberghiero di Milano che ha contribuito a preparare pasti per i medici impegnati in prima linea. Davanti agli studenti, un pensiero è andato agli universitari Milanesi, che in questi mesi si sono impegnati per aiutare quelli più giovani a studiare durante il periodo difficile delle lezioni a distanza: «Una dimostrazione di ...

