Uomini e Donne cambia lo storico jingle e il pubblico rimane spiazzato: ecco cosa potrebbe essere successo

A Uomini e Donne, storico programma di Canale 5 in onda dal 1996, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione. Ad accompagnare lungo la passerella tutti i corteggiatori non c'era più il classico jingle, diventato il trademark del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ma un altro sottofondo musicale non altrettanto benvoluto. Un cambiamento radicale che ha lasciato esterrefatto il pubblico da casa che mai si sarebbe aspettato di non ascoltare più, da un momento all'altro, quel motivetto inconfondibile, a cui i telespettatori si erano tanto affezionati.

