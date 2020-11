Uomini e donne, anticipazioni: Valentina smascherata da Maurizio (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri 27 novembre si è tenuta una registrazione di Uomini e donne, dove ne sono successe di tutti i colori. La puntata è iniziata come di consueto da Gemma Galgani, che ha invitato a cena Maurizio. Nella discussione è intervenuta Valentina, la quale ha voluto avvertire Gemma sul fatto che il 51enne avrebbe dichiarato di non essere in realtà interessato a lei. Una dichiarazione che si è rivelata un vero e proprio boomerang per Valentina, visto che Maurizio ha portato alla luce alcuni retroscena su di lei tenuti nascosti anche alla redazione e smascherandola davanti a tutti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo Valentina innesca la polemica con Maurizio, scoppia il caos Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri 27 novembre si è tenuta una registrazione di, dove ne sono successe di tutti i colori. La puntata è iniziata come di consueto da Gemma Galgani, che ha invitato a cena. Nella discussione è intervenuta, la quale ha voluto avvertire Gemma sul fatto che il 51enne avrebbe dichiarato di non essere in realtà interessato a lei. Una dichiarazione che si è rivelata un vero e proprio boomerang per, visto cheha portato alla luce alcuni retroscena su di lei tenuti nascosti anche alla redazione e smascherandola davanti a tutti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successoinnesca la polemica con, scoppia il caos Lesulla registrazione di...

