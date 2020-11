Uno sguardo che ci cambia – Il Vangelo di oggi Sabato 28 Novembre 2020 (Di sabato 28 novembre 2020) Gesù è come chi ci osserva da molto con uno sguardo che, quando lo ricambiamo ci cambia: l’incontro con lui è salvezza perché è speranza di un amore che non finisce mai. La Liturgia della Parola di oggi Sabato 28 Novembre 2020 Sabato DELLA XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) Il Signore parla di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Gesù è come chi ci osserva da molto con unoche, quando lo rimo ci: l’incontro con lui è salvezza perché è speranza di un amore che non finisce mai. La Liturgia della Parola di28DELLA XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) Il Signore parla di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DiodatoMusic : È stato un viaggio meraviglioso in un’estate sospesa fatta di concerti, incontri con amici speciali, ricordi e uno… - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Electro Ride: The Neon Racing, sguardo in video al titolo dai #NintendoSwitch europei - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Electro Ride: The Neon Racing, sguardo in video al titolo dai #NintendoSwitch europei - maria_efisia : RT @DirTecno: Io aspetto con silenziosa passione un gesto, uno sguardo da te. Rumi #ARitmoDelCuore Volegov - pinoforconi : @calandriniLT @FratellidItalia ONESTA'...... incomprensibile parole che risulta su i dizionari d'italiano. Do uno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno sguardo Uno sguardo al passato per superare il presente Brescia Oggi Fontanarossa, nel fango la strada per la fermata ferroviaria

Nei giorni scorsi l'assessore regionale Marco Falcone ha annunciato l'imminente inaugurazione. Ma i lavori per realizzare la bretella che collegherà la banchina all'aeroporto sono in alto mare. Si pen ...

Italia digitale, a che punto siamo dopo il lockdown. Economia americana, l’eredita di Trump

Elon Musk a Berlino martedì sera riceve un premio come imprenditore innovativo: continua il suo feeling con la Germania dove sorgerà la ...

Nei giorni scorsi l'assessore regionale Marco Falcone ha annunciato l'imminente inaugurazione. Ma i lavori per realizzare la bretella che collegherà la banchina all'aeroporto sono in alto mare. Si pen ...Elon Musk a Berlino martedì sera riceve un premio come imprenditore innovativo: continua il suo feeling con la Germania dove sorgerà la ...