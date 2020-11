Unghie natalizie | idee e spunti per essere chic anche a Natale!

Leggi su yeslife

(Di sabato 28 novembre 2020) Il Natale ormai è vicino, perché non cimentarsi in nail art semplici ma d’effetto? Lee glinon mancano sicuramente. Andiamo a scoprire nel dettaglio alcuni semplici nail art. Non serve molto per creare delle nail art facili di Natale. Tra i simboli più semplici da fare ci sono i fiocchi di neve, L'articolo proviene da YesLife.it.