Ue | von der Leyen | ' fondi sono prestiti da generazioni future | investiamo per loro'

Corriere : Ursula von der Leyen: «In Italia servono riforme e investimenti». E poi cita «Milan l’è... - Corriere : Von der Leyen: «In Italia servono riforme e investimenti» La diretta dalla Bocconi - Adnkronos : Von der Leyen alla Bocconi: 'Milan l'è un gran Milan' - plebs95747634 : Von der Leyen: «In Italia servono riforme e investimenti» Effettivamente le mafie e certi SMM sono più digitalizzat… - IlblogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: #VonderLeyen, 'In Italia servono riforme e investimenti' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : von der

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Con il Recovery Fund "stiamo spendendo risorse che dovremo ripagare tra dieci anni o più. In altre parole, stiamo prendendo in prestito denaro dalle generazioni future. Q ...