Tv Talk | gli ospiti del 28 novembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 28 novembre 2020) Torna oggi, sabato 28, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,28La puntata si dedicherà ai temi più discussi della settimana. Inevitabile che si parli del caso di Detto Fatto e del tutorial per fare la spesa in modo sexy, che ha comportato la sospensione per alcuni giorni del programma ed un’ondata di polemiche. Spazio, poi, anche alla morte di Diego Armando Maradona, personaggio che ha fatto la Storia del calcio ma che ha avuto numerose apparizioni anche in tv. Spazio, poi, anche ...