Tutto sulla finale di Tu Sì Que Vales, dai 16 concorrenti al ritorno di Gerry Scotti (Di sabato 28 novembre 2020) Nell’attesissima puntata finale di Tu Sì Que Vales sotto i riflettori non ci sarà soltanto il vincitore assoluto della stagione. Al Teatro 8 degli Studi Titanius Elios di Roma ritornerà anche Gerry Scotti, in tempo per le ultime battute dopo il ricovero in ospedale a seguito dell’infezione da Covid-19. La finale di Tu Sì Que Vales andrà in onda questa sera, sabato 28 novembre, in diretta su Canale 5. Il vincitore porterà a casa il montepremi di 100mila euro e sarà eletto esclusivamente dal pubblico che potrà votare comodamente da casa in tre modalità: tramite SMS, dall’app ufficiale di Mediaset Play e anche sul sito Witty TV. La giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, assegnerà invece il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Nell’attesissima puntatadi Tu Sì Quesotto i riflettori non ci sarà soltanto il vincitore assoluto della stagione. Al Teatro 8 degli Studi Titanius Elios di Roma ritornerà anche, in tempo per le ultime battute dopo il ricovero in ospedale a seguito dell’infezione da Covid-19. Ladi Tu Sì Queandrà in onda questa sera, sabato 28 novembre, in diretta su Canale 5. Il vincitore porterà a casa il montepremi di 100mila euro e sarà eletto esclusivamente dal pubblico che potrà votare comodamente da casa in tre modalità: tramite SMS, dall’app ufficiale di Mediaset Play e anche sul sito Witty TV. La giuria, composta da Maria De Filippi,, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, assegnerà invece il ...

andreadelogu : Ma una può essere libera di non farsi un’idea per forza su tutto? Cioè, quanti punti sulla patente perdo se non mi… - borghi_claudio : Ricordiamo dove eravamo rimasti sulla riforma del MES prima che si sospendesse tutto causa covid. ?? La trattativa… - CarloStagnaro : Proviamo a prendere sul serio Boldrini e Verna: un direttore che decide quali articoli ospitare sulla sua testata è… - ludosaleraluce : RT @andreadelogu: Ma una può essere libera di non farsi un’idea per forza su tutto? Cioè, quanti punti sulla patente perdo se non mi ritrov… - CoGiafra : @LapoDeCarlo1 Nell'incontro a Villa Bellini, Antonio #Conte voleva andarsene dall'Inter, e voleva trovare un accor… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sulla A scuola anche sabato e domenica. La De Micheli scarica tutto sulla Azzolina Il Tempo App Android su Windows: c'è ancora speranza con Project Latte

Abbandonato tempo fa Project Astoria, Microsoft sta portando avanti un nuovo progetto basato su WSL per portare le app Android all'interno di Windows 10 ...

Prandelli: "Fiorentina, devi diventare squadra. Milan? Maturo e completo"

Il tecnico viola: "Loro sono forti anche senza Ibrahimovic, noi dobbiamo pensare ai 40 punti. Ribery? Non dobbiamo dipendere da lui" ...

Abbandonato tempo fa Project Astoria, Microsoft sta portando avanti un nuovo progetto basato su WSL per portare le app Android all'interno di Windows 10 ...Il tecnico viola: "Loro sono forti anche senza Ibrahimovic, noi dobbiamo pensare ai 40 punti. Ribery? Non dobbiamo dipendere da lui" ...