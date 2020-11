Trump spende 3 milioni di dollari per il riconteggio dei voti nel Wisconsin, ma Biden ottiene 132 preferenze in più (Di sabato 28 novembre 2020) Trump spende 3 milioni per riconteggio schede: Biden ottiene 132 voti in più Oltre il danno, la beffa: il presidente Usa Donald Trump, infatti, ha speso 3 milioni di dollari per il riconteggio delle schede in due contee del Wisconsin e ha permesso al neo inquilino della Casa Bianca, il democratico Joe Biden (qui il suo profilo), di ottenere 132 voti in più rispetto a quelli certificati il 2 novembre scorso. I legali del tycoon, infatti, hanno chiesto di ricontare le schede nelle contee di Milwaukee e Dane, nel Wisconsin. Il risultato finale è stato che, nella contea di Milwaukee, Biden ha ottenuto 132 ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020)perschede:132in più Oltre il danno, la beffa: il presidente Usa Donald, infatti, ha speso 3diper ildelle schede in due contee dele ha permesso al neo inquilino della Casa Bianca, il democratico Joe(qui il suo profilo), di ottenere 132in più rispetto a quelli certificati il 2 novembre scorso. I legali del tycoon, infatti, hanno chiesto di ricontare le schede nelle contee di Milwaukee e Dane, nel. Il risultato finale è stato che, nella contea di Milwaukee,ha ottenuto 132 ...

