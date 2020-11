Trovato morto davanti al pronto soccorso | forse investito e abbandonato

Leggi su meteoweek

(Di sabato 28 novembre 2020) Questa mattina intorno alle sette, è statoil corpo di un uomo di 60 anni,al. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina alle settealoftalmico Fatebenefratelli in via Castelfidardo, in pieno centro a Milano. LEGGI ANCHE: Il Covid stronca la vita di Veronica: era L'articolo proviene da www.meteoweek.com.