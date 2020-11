Trovato morto davanti al Pronto Soccorso | cosa è successo in ospedale

(Di sabato 28 novembre 2020)fuori al: l’uomo aveva tra 60 e 70 anni. La Polizia indaga sulle cause del decesso. E’ buferaall’esterno di unmilanese, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

fattoquotidiano : Trovato morto davanti al pronto soccorso: traumi compatibili con un pestaggio o un investimento - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Uomo trovato morto davanti a un ospedale a #Milano, l'ipotesi del pirata della strada #ANSA… - cappelIaiomatto : Uomo trovato morto davanti a un ospedale a #Milano, l'ipotesi del pirata della strada #ANSA - NuovoSud : Milano, uomo trovato morto davanti al Fatebenefratelli - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto intorno alle 7 davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto

Corriere della Sera

Trovato morto fuori al Pronto Soccorso: l'uomo aveva tra 60 e 70 anni. La Polizia indaga sulle cause del decesso. E' bufera ...MILANO (28 novembre 2020) - Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto intorno alle 7 davanti al Pronto soccorso oftalmico dell’ospedale Fatebenefratelli in via Castelfidardo, in centro Milano. Se ...