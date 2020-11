Tredicesime più leggere di tre miliardi: bollette e crisi Covid ridurranno i regali (Di sabato 28 novembre 2020) Per tradizione è sempre stato il tesoretto di fine anno da utilizzare per i regali a figli, nipoti e parenti vari, e per acquistare cibi prelibati da portare in tavola la sera della vigilia di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 28 novembre 2020) Per tradizione è sempre stato il tesoretto di fine anno da utilizzare per ia figli, nipoti e parenti vari, e per acquistare cibi prelibati da portare in tavola la sera della vigilia di...

ennatrasporti : In arrivo tredicesime più leggere a causa del Covid - princigallomich : In arrivo tredicesime più leggere a causa del Covid - AnsaMolise : Covid:Cgia,tredicesime più leggere, persi 3mld rispetto 2019 - paolorm2012 : In arrivo tredicesime più leggere a causa del Covid - Il Tempo - nestquotidiano : In arrivo tredicesime più leggere a causa del Covid -