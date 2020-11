Tredicesima più leggera causa Covid? Ecco che cosa cambia davvero e per quali lavoratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) A breve arrivano le tredicesime. E la Cgia di Mestre ha già iniziato a fare i conti su quale sarà l’impatto del, arrivando alla conclusione che l’importo complessivo scenderà di 3 miliardi rispetto allo scorso anno, fermandosi a 30 miliardi. Ovviamente però non c’è alcun automatismo e la riduzione non riguarda i pensionati, i dipendenti pubblici né quelli privati che abbiano continuato a lavorare come sempre, magari in smart working. Ad essere interessati dalla decurtazione sono solo iin cassa integrazione. In particolare chi è in cig a zero ore non matura la mensilità aggiuntiva perché la cifra spettante è già compresa nel bonifico mensile dell‘Inps, chi è in cig a orario ridotto ha invece diritto ai ratei disolo sulle ore lavorate. Non è un caso se nei giorni scorsi il governo ha valutato la possibilità ...