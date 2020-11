Tommaso Paradiso al Vanity Fair Stories | «L’apprensione emotiva mi rende vivo»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) Aver diretto, nel pieno dell’estate, il numero di Vanity Fair intitolato Ricordami è stata una delle esperienze che Tommaso Paradiso porterà per sempre nel cuore. «È stato meraviglioso, una delle cose più belle che abbia fatto a livello artistico perché sono riuscito a raccontare tanto di me stesso, una cosa che non è tanto facile fare attraverso le canzoni» rivela Tommaso durante la terza edizione di Vanity Fair Stories, in collegamento con Malcom Pagani. Che Paradiso abbia voglia di raccontare il mondo che lo circonda era chiaro non solo dalla sua musica e dalla direzione del giornale, ma anche dal suo nuovo impegno come regista.