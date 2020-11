The Voice Senior Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, ci riprova dopo lo Zecchino d’Oro (video) (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior Viviana Stucchi la mamma di Luca Vismara tra i concorrenti (video) Condotto da Antonella Clerici è partito ieri venerdì 27 novembre The Voice Senior il talent per le voci “mature” costruito con la formula di The Voice con i giudici Al Bano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino di spalle pronti a girarsi per i talenti. Tra i concorrenti si è presentata Viviana Stucchi. Viviana Stucchi è la voce de Il Pulcino Ballerino la canzone dello Zecchino d’Oro del 1964 ma è anche la mamma di Luca Vismara, ex Amici e che ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020) Theladitra i concorrenti () Condotto da Antonella Clerici è partito ieri venerdì 27 novembre Theil talent per le voci “mature” costruito con la formula di Thecon i giudici Al Bano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino di spalle pronti a girarsi per i talenti. Tra i concorrenti si è presentataè la voce de Il Pulcino Ballerino la canzone dellodel 1964 ma è anche ladi, ex Amici e che ...

