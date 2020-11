The Voice Senior, Viviana: chi è la mamma di Luca Vismara, già vista in tv (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior, Viviana: chi è la mamma già nota in tv di Luca Vismara, ex allievo di Amici di Maria de Filippi Il primo appuntamento della prima edizione di The Voice Senior, è andato in onda ieri su Rai 1 con le blind auditions. Il programma prevede che le audizioni siano fatte ‘al buio’. I giudici ascoltano i performer, ma possono guardarli solo se sono stati catturati dall’esibizione. Hanno quindi appreso in secondo momento quello che invece ai telespettatori più attenti è subito saltato all’occhio. Tra i partecipanti c’è un personaggio già noto in tv. Si tratta di Viviana Stucchi uno dei volti più amati dello Zecchino d’Oro, di cui fu vincitrice nel 1964 cantando ‘Il pulcino ballerino‘. La concorrente, classe 1957 originaria di ... Leggi su altranotizia (Di sabato 28 novembre 2020) The: chi è lagià nota in tv di, ex allievo di Amici di Maria de Filippi Il primo appuntamento della prima edizione di The, è andato in onda ieri su Rai 1 con le blind auditions. Il programma prevede che le audizioni siano fatte ‘al buio’. I giudici ascoltano i performer, ma possono guardarli solo se sono stati catturati dall’esibizione. Hanno quindi appreso in secondo momento quello che invece ai telespettatori più attenti è subito saltato all’occhio. Tra i partecipanti c’è un personaggio già noto in tv. Si tratta diStucchi uno dei volti più amati dello Zecchino d’Oro, di cui fu vincitrice nel 1964 cantando ‘Il pulcino ballerino‘. La concorrente, classe 1957 originaria di ...

