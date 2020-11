The Voice Senior sbanca lo share, ma censura Elettra Lamborghini per paura di scatenare una polemica (Di sabato 28 novembre 2020) La prima puntata di The Voice Senior è piaciuta al pubblico di Rai Uno (vincendo la serata con il 19,78% di share), ma quello che pochi sanno è che durante l’esibizione di Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, sarebbe dovuta entrare in scena Elettra Lamborghini. Un’ospitata attesissima (Elettra l’anno scorso è stata coach della versione classica) che si sarebbe conclusa con un twerk di gruppo fra lei, Viviana, Antonella Clerici, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi. Una scena ironica e apparentemente tranquilla (il twerking è una mossa di ballo sdoganata pure sul palco del Festival di Sanremo), eppure – dopo le polemiche scaturite dal tutorial su come essere sexy anche a fare la spesa proposto da Detto Fatto – l’AD Rai Fabrizio Salini avrebbe temuto il peggio ed ordinato il taglio ad ... Leggi su biccy (Di sabato 28 novembre 2020) La prima puntata di Theè piaciuta al pubblico di Rai Uno (vincendo la serata con il 19,78% di), ma quello che pochi sanno è che durante l’esibizione di Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, sarebbe dovuta entrare in scena. Un’ospitata attesissima (l’anno scorso è stata coach della versione classica) che si sarebbe conclusa con un twerk di gruppo fra lei, Viviana, Antonella Clerici, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi. Una scena ironica e apparentemente tranquilla (il twerking è una mossa di ballo sdoganata pure sul palco del Festival di Sanremo), eppure – dopo le polemiche scaturite dal tutorial su come essere sexy anche a fare la spesa proposto da Detto Fatto – l’AD Rai Fabrizio Salini avrebbe temuto il peggio ed ordinato il taglio ad ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - THEVOICE_ITALY : Riguarda la puntata di #TheVoiceSenior su @RaiPlay per rivivere tutte le emozioni della prima Blind Audition. ?????… - repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - StraNotizie : The Voice Senior sbanca lo share, ma censura Elettra Lamborghini per paura di scatenare una polemica… - dottora_i : Ho pazienti speciali ?? Giancarlo Cajani 'Uno su mille' - Blind Auditions #1 - The Voice Senior -