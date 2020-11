The Voice Senior, Erminio Sinni cantautore toscano ha avuto il Covid durante l’estate (video) (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior venerdì 27 novembre Erminio Sinni cantautore toscano famoso a Roma e Napoli, ha avuto il Covid (video) The Voice Senior venerdì 27 novembre ha ospitato tra i concorrenti Erminio Sinni un cantautore toscano un po’ famoso nella Roma e Napoli bene come ha spiegato Gigi D’Alessio l’unico tra i giurati che lo ha riconosciuto. “E’ autore della canzone E Tu Sopra di Me che nella Roma bene tutti canticchiano” ha spiegato Gigi D’Alessio. Si è girata anche Loredana Bertè per la sua esibizione con A Mano a Mano di Riccardo Cocciante e ha scelto proprio lei perchè in passato aveva fatto i cori per Mimì Mia Martini la sorella ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020) Thevenerdì 27 novembrefamoso a Roma e Napoli, hail) Thevenerdì 27 novembre ha ospitato tra i concorrentiunun po’ famoso nella Roma e Napoli bene come ha spiegato Gigi D’Alessio l’unico tra i giurati che lo ha riconosciuto. “E’ autore della canzone E Tu Sopra di Me che nella Roma bene tutti canticchiano” ha spiegato Gigi D’Alessio. Si è girata anche Loredana Bertè per la sua esibizione con A Mano a Mano di Riccardo Cocciante e ha scelto proprio lei perchè in passato aveva fatto i cori per Mimì Mia Martini la sorella ...

