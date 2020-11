The Voice Senior, censurata l’esibizione di Elettra Lamborghini? I sospetti del pubblico (Di sabato 28 novembre 2020) Un debutto indubbiamente trionfale quello che nelle ultime ore ha accolto il ritorno in prima serata di Antonella Clerici. Da mesi al lavoro su un programma costruito su misura per le sue potenzialità e il suo pubblico, Rai ha infine optato per una riedizione del format di The Voice; ed ecco che il talent è tornato ancora una volta in tv, stavolta nella sua nuova incarnazione The Voice Senior. Una scelta che ha pagato, come hanno pagato gli ospiti e i concorrenti chiamati sul palco di Rai Uno; con numeri ben al di sopra delle aspettative, il percorso dello show si annuncia luminoso. Tagliata una scena sul palco con protagonista Elettra Lamborghini: mistero sul montaggio della prima puntata di The Voice Senior Il successo di The Voice ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 28 novembre 2020) Un debutto indubbiamente trionfale quello che nelle ultime ore ha accolto il ritorno in prima serata di Antonella Clerici. Da mesi al lavoro su un programma costruito su misura per le sue potenzialità e il suo, Rai ha infine optato per una riedizione del format di The; ed ecco che il talent è tornato ancora una volta in tv, stavolta nella sua nuova incarnazione The. Una scelta che ha pagato, come hanno pagato gli ospiti e i concorrenti chiamati sul palco di Rai Uno; con numeri ben al di sopra delle aspettative, il percorso dello show si annuncia luminoso. Tagliata una scena sul palco con protagonista: mistero sul montaggio della prima puntata di TheIl successo di The...

