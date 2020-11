The Voice Senior: Al Bano costretto a difendere la figlia (Di sabato 28 novembre 2020) Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine fanno entrambi parte della giuria di The Voice Senior. Dopo il debutto della trasmissione sono nate non poche polemiche alle quali Al Bano ha deciso di rispondere. The Voice Senior, è iniziato e a quanto pare la prima puntata ha ottenuto un enorme successo. Come sempre però ci sono state anche alcune critiche in particolare rivolte verso la Al Bano e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 28 novembre 2020) AlCarrisi e suaJasmine fanno entrambi parte della giuria di The. Dopo il debutto della trasmissione sono nate non poche polemiche alle quali Alha deciso di rispondere. The, è iniziato e a quanto pare la prima puntata ha ottenuto un enorme successo. Come sempre però ci sono state anche alcune critiche in particolare rivolte verso la Ale Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - THEVOICE_ITALY : Riguarda la puntata di #TheVoiceSenior su @RaiPlay per rivivere tutte le emozioni della prima Blind Audition. ?????… - infoitcultura : The Voice Senior: a 84 anni realizza il suo sogno e canta con Al Bano. Boom di ascolti su Rai Uno per il debutto - infoitcultura : The Voice Senior, si esibisce la mamma di un ex cantante di Amici -