The Bourne, la saga: trama e curiosità. Sono previsti nuovi capitoli? (Di sabato 28 novembre 2020) The Bourne: la saga cinematografica è una serie di film di spionaggio della Cia, il cui protagonista è Jason Bourne. Il protagonista è interpretato in tutti i film da Matt Damon. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa saga. The Bourne: tutte le curiosità La saga di The Bourne nasce dall’idea dei romanzi omonimi di Robert Ludlum. Lo scrittore, però, non si occupò della sceneggiatura dei film, che invece fu affidata a Tony Gilroy. Pochi sanno che la saga ha anche un avvicente spin off basato su Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner (Occhio di Falco per gli amici dell’MCU). La saga è composta da 5 film: Identity (2002); Supremacy (2004); Ultimatum – Il Ritorno dello sciacallo ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 28 novembre 2020) The: lacinematografica è una serie di film di spionaggio della Cia, il cui protagonista è Jason. Il protagonista è interpretato in tutti i film da Matt Damon. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa. The: tutte leLadi Thenasce dall’idea dei romanzi omonimi di Robert Ludlum. Lo scrittore, però, non si occupò della sceneggiatura dei film, che invece fu affidata a Tony Gilroy. Pochi sanno che laha anche un avvicente spin off basato su Aaron Cross, interpretato da Jeremy Renner (Occhio di Falco per gli amici dell’MCU). Laè composta da 5 film: Identity (2002); Supremacy (2004); Ultimatum – Il Ritorno dello sciacallo ...

