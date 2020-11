Tg Agricoltura | edizione del 28 novembre 2020

Leggi su dire

(Di sabato 28 novembre 2020) E’ quasi più quello che si raccoglie fuori dai filari a caratterizzare l’azienda a conduzione familiare Bio da Matti, di Sezze, che ha fatto delle erbe selvatiche commestibili il suo tratto distintivo. Padre e figlio le raccolgono ogni giorno dove crescono spontaneamente, in un terreno di pochi ettari curato secondo i principi di agricoltura biologica, dove il no alla chimica è totale, si fa ricorso piuttosto al sovescio per arricchire il suolo e si favorisce la presenza di uccelli rapaci come falchi e barbagianni per tenere alla larga i roditori. Verdura e frutta sono rigorosamente di stagione e fra questi c’è un agrume davvero particolare. UNA PICCOLA DOC TRA LE VIGNE DEL BORGO DI MARTA