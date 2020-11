Terribile scontro auto-moto alle porte di Roma | morta motociclista 53enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020)incidente questo pomeriggio tra Mentana e Monterotondo, a poca distanza da via Nomentana. Unae un’si sono violentemente scontrate in via Amendola, intornoore 16:00. Da una prima ricostruzione, ancora da confermare, sembrerebbe che l’, una Fiat Punto alla cui guida si trovava un 58enne di Fonte Nuova, abbia per motivi ancora in corso di accertamento invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva la, una Harley Davidson, condotta da unadi Mentana. Nellola donna è rimasta ferita in modo gravissimo e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta poco dopo. La vittima è Stefania Cola, persona molto nota in zona in quanto insieme al marito gestiva il locale “La locanda di Bacco”. Si ...