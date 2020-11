Tennis | Juan Martin Del Potro | “Sto lottando contro il ginocchio | ma voglio partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo”

(Di sabato 28 novembre 2020)Delnon vuole mollare e punta dritto aidi Tokyo nel 2021, dopo aver saltato tutta la stagione 2020 a causa di una tripla operazione aldestro nell’arco di 14 mesi. Il nativo di Tandil, già due volte medagliato a livello olimpico con l’argento di Rio 2016 ed il bronzo di Londra 2012, non gareggia praticamente da un anno e mezzo ed il suo recupero dall’infortunio si profila ancora molto complesso. “È vero che mi costa molto tornare. Non posso nasconderlo. Ma ho ancora la voglia di giocare“, spiega ilta argentino in un’intervista concessa a ESPN.ilma sento che la mia avventura nelnon è finita, ...

Inutile girarci intorno, l’abbiamo detto più volte. Juan Martin Del Potro è uno dei giocatori che amiamo di più. E come noi, milioni di appassionati di tennis in Italia e nel mondo. Le motivazioni son ...Le parole dell'argentino a Espn: "Le proverò tutte per tornare, voglio ritirarmi in campo" Juan Martin del Potro non molla. La torre di Tandil, alle prese con l'ennesimo lungo stop per infortunio dell ...