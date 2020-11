Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert parte alla ricerca di Eva. Ma poi… (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo vent’anni di felicità, è tutto finito. E la colpa è (almeno in parte) sua. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) si troverà ad affrontare una situazione che non aveva immaginato nemmeno nei suoi peggiori incubi: la fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel). E le conseguenze non si faranno attendere…. Leggi anche: Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni seconda puntata di venerdì 4 dicembre Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eva lascia Robert e il Fürstenhof Eva e Robert, Tempesta d’amore © ... Leggi su tvsoap (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo vent’anni di felicità, è tutto finito. E la colpa è (almeno in) sua. Nelle prossime puntatediSaalfeld (Lorenzo Patané) si troverà ad affrontare una situazione che non aveva immaginato nemmeno nei suoi peggiori incubi: la fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel). E le conseguenze non si faranno attendere…. Leggi anche: Il silenzio dell’acqua 2,seconda puntata di venerdì 4 dicembre Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate: Eva lasciae il Fürstenhof Eva e© ...

tempesta_quiete : RT @trenin15: . le parole dell’ordine sanno dire e prendere senza altro sentire ma le parole arruffate nel bisogno d’amore vivono il sa… - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 28 novembre al 4 dicembre 2020: Dirk sparisce e tenta il suicidio - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 28 novembre al 4 dicembre 2020: Dirk sparisce e tenta il suicidio - Nino14154469 : RT @Nino14154469: Quella è la mia anima e non puoi tenerla incatenata non senti come sbatte e urla la passione va liberata, è una lotta int… - Peppe2379 : RT @SabinaStar88: del paradiso. È un cuore che palpita o è la terra che si spazientisce? Il desiderio si è disteso nel letto del fiume lont… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore : “Con il Covid 2,5 milioni di pazienti in gravi difficoltà ' Yahoo Notizie